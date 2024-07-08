На чем они там собаку съели?

«США, Республика Корея и Япония самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжающиеся поставки оружия из КНДР в Россию, которые продлевают страдания украинского народа, нарушают многочисленные резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе».