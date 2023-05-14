Здоровый и вкусный вегетарианский салат Цезарь в домашних условиях. Вместо традиционных ингредиентов, мы будем использовать овощи, такие как салат айсберг, помидоры и болгарский перец, что сделает этот салат более полезным для вашего здоровья.