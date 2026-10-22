Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев © Алексей Алексеев/РИА НовостиПерезапуск газопроводов «Северный поток» в перспективе обязательно произойдет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-командир ВСУ ...
- ВМ Военэксперт Данды...
- Актриса Волкова з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым