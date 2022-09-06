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Токио выразил протест после отмены Москвой безвизового посещения Курил для японцев

Токио выразил протест после отмены Москвой безвизового посещения Курил для японцев

В правительстве назвали эту меру неприемлемойГенеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио выражает решительный протест после решения России выйти из двустороннего соглашения об облегченном посещении южной части Курил японскими гражданами.

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