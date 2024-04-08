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Лиз: Дэвис и Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля

Лиз: Дэвис и Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля

Бывшие российские фигуристы, ныне выступающие за Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля.

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