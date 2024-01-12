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Против Туска, ЕС и «русского мира». В Варшаве состоялась многотысячная акция оппозиции

Автор фото, getty В центре Варшавы состоялась многотысячная акция протеста сторонников оппозиции, недовольных политикой нового проевропейского премьер-министра страны Дональда Туска, который одержал победу на недавних выборах.

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