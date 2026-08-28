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Газета.ру

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NYT: директор ЦРУ Рэтклифф призвал Россию к переговорам, будучи в Москве

NYT: директор ЦРУ Рэтклифф призвал Россию к переговорам, будучи в Москве

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф приехал в Москву в том числе для того, чтобы подтолкнуть Россию к заключению мирного соглашения с Украиной.

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