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Магнитная буря обрушилась на Землю в ночь на 3 мая

Магнитная буря обрушилась на Землю в ночь на 3 мая

Ученые вторые сутки отмечают возмущения геомагнитного поля Земли. Соответствующая информация опубликована в онлайн-прогнозе магнитных бурь на Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в субботу, 3 мая 2025 года.

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