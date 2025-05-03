Магнитная буря обрушилась на Землю в ночь на 3 мая

Ученые вторые сутки отмечают возмущения геомагнитного поля Земли. Соответствующая информация опубликована в онлайн-прогнозе магнитных бурь на Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в субботу, 3 мая 2025 года.
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