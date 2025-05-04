Неизвестные собирались устроить взрыв на концерте Леди Гаги в Бразилии

Бразильская полиция успешно предотвратила теракт на концерте Леди Гаги, который прошел на пляже Копакабана в Рио-де-ЖанейроБразильская полиция успешно предотвратила теракт на концерте Леди Гаги, который прошел на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.