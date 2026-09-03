ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Германия сделала выбор в пользу попыток влиять на Россию через "накачивание беглых", которые предпочли продолжать подрывную деятельность из-за границы, а не открытыми и честными способами, как и должна передаваться культура и взгляды.