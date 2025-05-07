Фонтан установлен на территории трёх строящихся корпусов на Озерной улице

В рамках строительства трех жилых корпусов в районе Очаково-Матвеевское завершается благоустройство территории, в ходе седьмой выездной проверки Мосгосстройнадзор проконтролировал ход работ, включая установку фонтана.
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