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Экс-депутат Рады Кива: главком ВСУ Залужный и глава Генштаба США Милли обсудили детали ввода войск Польши на Западную Украину

Экс-депутат Рады Кива: главком ВСУ Залужный и глава Генштаба США Милли обсудили детали ввода войск Польши на Западную Украину

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Соединенных Штатов Марк Милли обсудили детали ввода войск Польши на Западную Украину.

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