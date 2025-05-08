VSCO запускает совместную доску настроений на базе искусственного интеллекта

Платформа для редактирования фото и видео VSCO в среду запустила совместную панель настроений на основе искусственного интеллекта, чтобы расширить возможности использования своих продуктов фотографами и художниками.
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