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Флешка для iPhone с двумя разъёмами. Представлен накопитель Aigo PL10

Флешка для iPhone с двумя разъёмами. Представлен накопитель Aigo PL10

Новинка получила Lightning и USB-C, поддержку USB 3.2 и объём до 512 ГБ Компания Aigo выпустила серию мобильных накопителей PL10, предназначенных для быстрого переноса данных между смартфонами, планшетами и другими устройствами.

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