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Царьград

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Арсеньевская больница помогла 20 участникам СВО в Приморье

Арсеньевская больница помогла 20 участникам СВО в Приморье

С марта 2026 года Арсеньевская городская больница Приморья оказывает реабилитацию для 20 участников специальной военной операции.

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