Менее 10% приложений не проходят модерацию в RuStore: российская альтернатива Google Play

Команда отечественного аналога Google Play — онлайн-магазина приложений RuStore для операционной системы Android — поделилась свежими новостями о проекте.
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