Алена Водонаева показала в Instagram откровенный образ из Майами

Телеведущая Алена Водонаева прогулялась в ресторане Майами в откровенном черном макси-платье. В Сети появились кадры, вызвавшие бурное обсуждение среди подписчиков.
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