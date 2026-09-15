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Минздрав добавил к побочным эффектам валацикловира облысение и тяжелую аллергию

Минздрав добавил к побочным эффектам валацикловира облысение и тяжелую аллергию

Министерство здравоохранения России порекомендовало производителям валацикловира добавить в инструкцию к препарату информацию о возможных побочных эффектах, среди которых облысение, тяжелая аллергическая реакция и и чрезмерная чувствительность кожи к свету.

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