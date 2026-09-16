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Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ

Удар по сухогрузу с оружием и автозаводу: Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ

Российская армия нанесла серию точечных ударов беспилотниками по оборонным предприятиям и портам Украины, парализовав поставки западного вооружения и сборку техники для ВСУ, сообщило 16 сентября Минобороны РФ .

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