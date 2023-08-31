Гагин назвал митинг родственников пленных ВСУ прозрением
Гагин прокомментировал прошедший протест родственников военнопленных Незалежной.По мнению советника временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, украинцы своими протестными шествиями в Киеве продемонстрировали момент прозрения.
Комментарии
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Вот он результат "американских печенек Нуланд" !! К чему они привели! А надо то было- просто мирно жить- законно выбирать на выборах, провести федерализацию ,что совсем не страшно и всем было БЫ счастье!!!
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