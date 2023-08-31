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Гагин назвал митинг родственников пленных ВСУ прозрением

Гагин назвал митинг родственников пленных ВСУ прозрением

Гагин прокомментировал прошедший протест родственников военнопленных Незалежной.По мнению советника временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, украинцы своими протестными шествиями в Киеве продемонстрировали момент прозрения.

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Комментарии
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Sergei Kakurskii
Вот он результат &quot;американских печенек Нуланд&quot; !! К чему они привели! А надо то было- просто мирно жить- законно выбирать на выборах, провести федерализацию ,что совсем не страшно и всем было БЫ счастье!!!
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