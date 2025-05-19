НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LentaMsk.RU

1 подписчик

Во Франции высмеяли фото Макрона на европейском саммите

Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X высмеял президента Франции Эмануэля Макрона за фотографию, сделанную на саммите Европейского политического общества, […] The post Во Франции высмеяли фото Макрона на европейском саммите first appeared on LentaMsk.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх