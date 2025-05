Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X высмеял президента Франции Эмануэля Макрона за фотографию, сделанную на саммите Европейского политического общества, […] The post Во Франции высмеяли фото Макрона на европейском саммите first appeared on LentaMsk.