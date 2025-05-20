Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский «умолял» Трампа об одной вещи после разговора президента США с Путиным

Зеленский «умолял» Трампа об одной вещи после разговора президента США с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский «умолял» президента США Дональда Трампа после разговора американского главы государства с президентом РФ Владимиром Путиным «не дистанцироваться» от переговорного процесса по Украине.

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ЯО
Яна Орлова
Пархатая гнида уже не знает, как спасти свою шкуру!
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