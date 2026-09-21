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Крымская газета

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Круглосуточно и с оптикой: расчёты МОГ 58-й армии совершенствуют навыки борьбы с БПЛА противника

Круглосуточно и с оптикой: расчёты МОГ 58-й армии совершенствуют навыки борьбы с БПЛА противника

Военнослужащие мобильных огневых групп (МОГ) 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают совершенствовать практические навыки по уничтожению беспилотных летательных аппаратов противника в Запорожской области.

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