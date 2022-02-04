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Дариус Гарлэнд, Фред Ванвлит и Руди Гобер – в числе запасных на Матч всех звезд НБА 2022 года

Дариус Гарлэнд, Фред Ванвлит и Руди Гобер – в числе запасных на Матч всех звезд НБА 2022 года

НБА назвала резервистов Матча всех звезд, который состоится 20 февраля 2022 года. В число запасных от Востока попали: разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд, защитник «Майами» Джимми Батлер, защитник «Бруклина» Джеймс Харден, защитник «Чикаго» Зак Лавин, форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, форвард «Бостона» Джейсон Тейтум и защитник «Торонто» Фред Ванвлит.

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