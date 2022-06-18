В России заявили об отсутствии проблем с поставками лекарств

В России есть достаточное количество медикаментов, поставки лекарств осуществляются без перебоев. Об этом доложил председатель совета директоров группы фармацевтических компаний «Промомед» Петр Белый во время общения с РИА Новости на полях ПМЭФ.
В России есть достаточное количество медикаментов, поставки лекарств осуществляются без перебоев. Об этом доложил председатель совета директоров группы фармацевтических компаний «Промомед» Петр Белый во время общения с РИА Новости на полях ПМЭФ.
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