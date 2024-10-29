Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шубин
    Какие профсоюзы?Назначение Черног...
  • Людмила
    заочно, да ещё так мало ?!Актеру Смольянино...
  • Людмила
    Коварен жид, хотя и слеп ; Кичливый лях - похуже бл ** и, Хохол же - съест с тобою хлеб, И тут же в суп тебе нагадит"...Украинский инстит...

Предполагаемый соучастник Шабутдинова улетел в Дубай и объявлен в розыск

Предполагаемый соучастник Шабутдинова улетел в Дубай и объявлен в розыск

Генеральный директор компании, занимающейся продажей обучающих курсов, Василий Алексеев, который является предполагаемым соучастником блогера Аяза Шабутдинова, уехал в Дубай и был объявлен в международный розыск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх