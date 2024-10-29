Предполагаемый соучастник Шабутдинова улетел в Дубай и объявлен в розыск

Генеральный директор компании, занимающейся продажей обучающих курсов, Василий Алексеев, который является предполагаемым соучастником блогера Аяза Шабутдинова, уехал в Дубай и был объявлен в международный розыск.
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