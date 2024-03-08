Продюсер резко отреагировал на слова Вайкуле о "кормлении Союза"

Бывший муж Пугачевой, продюсер Евгений Болдин сказал, что на самом деле хвастливые заявления некогда любимицы россиян, а ныне одного из главных критиков России Лаймы Вайкуле о том, что она кормила своим творчеством весь Союз, полная чушь.
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