Астраханский заповедник получит финансовую помощь от благотворительного фонда

На приобретение противопожарного оборудования и снаряжения. Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» оказывает помощь детям с челюстно-лицевой патологией и помогает сберечь природное достояние - национальные парки и заповедники России.
На приобретение противопожарного оборудования и снаряжения. Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» оказывает помощь детям с челюстно-лицевой патологией и помогает сберечь природное достояние - национальные парки и заповедники России.
Свежие комментарии