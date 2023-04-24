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Астраханский заповедник получит финансовую помощь от благотворительного фонда

Астраханский заповедник получит финансовую помощь от благотворительного фонда

На приобретение противопожарного оборудования и снаряжения. Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» оказывает помощь детям с челюстно-лицевой патологией и помогает сберечь природное достояние - национальные парки и заповедники России.

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