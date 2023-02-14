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The Sun: «Русские безумно рады, что Зеленскому дали неубиваемый «Челленджер 2»

The Sun: «Русские безумно рады, что Зеленскому дали неубиваемый «Челленджер 2»

По данным MI-6, в ВС РФ созданы отряды спецназа для захвата целыми ведущих натовских танков Александр Ситников На фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева) выступают с речью перед украинскими и британскими военнослужащими во время посещения Бовингтонского бронетанкового центра в Дорсетете (Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS) «На Запорожский фронт прибыли специальные подразделения, специализирующиеся на выявлении местоположения тяжелого вооружения с целью его последующего уничтожения.

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