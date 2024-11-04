Крестная мать — 25 редких фото женщин гангстерского мира

Знаменитых гангстеров всегда окружали женщины: ветреные красавицы-любовницы, невзрачные верные жены, знаменитые в ту пору актриски и криминальные подельницы, которые «стояли на шухере» и палили с двух рук из пистолетов.
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