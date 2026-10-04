8000 мАч и большой экран за 135 долларов. Представлен Honor Pad X7b — бюджетный планшет в металлическом корпусе

Кадровая частота экрана составляет 90 Гц Honor выпустила доступный планшет Pad X7b. Новинка получила 9,7-дюймовый экран, металлический корпус и аккумулятор емкостью 8000 мА·ч.
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