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Сенатор Джабаров — о заявлении Прибалтики об угрозе безопасности: не от большого ума

Сенатор Джабаров — о заявлении Прибалтики об угрозе безопасности: не от большого ума

Заявление стран Балтии об угрозе своей безопасности после прекращения огня на Украине сделано не от большого ума, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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