КОММЕНТАРИЙ №1 Друзья, я много лет пишу про политику и экономику, и думал, что меня уже ничем не удивишь.
Тайна за семью печатями: почему депутатам Госдумы нельзя знать, сколько получают депутаты Госдумы
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Вадим Кузнецов
Понятие "идеологии" чертовски близко к понятию национальной идеи. Например, "американская мечта" - вполне себе идеология. Без национальной идеи нации как бы и нет. И практически в каждой стране, у каждой нации одна из основополагающих идей - патриотизм. Иногда мне кажется, что в России он тоже запрещен, хотя Конституцией должен предполагаться. Япония, как побежденная страна, по конституции не имеет права на армию. Японскую конституцию писали американцы. Россия, которой внушили, что ее победили, по Конституции не имеет права на государственную идеологию. Конституцию для России писали те же американцы. А кто писал позднейшие поправки к Конституции РФ, те, которые приняли БЕЗ референдума, я просто не знаю.
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1 м.
Атом Мартин
Согласен с Вами , добавлю что идеология и должна определять развитие государства и ставить ту цель куда и должны идти устремления , как можно развиваться не понимая самого факта в какую строну идти
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1 м.
Вадим Кузнецов
Да, конечно же, в этом и смысл. Скорее всего именно поэтому остатки колониальной администрации в российских правящих кругах так упорно держатся именно за такое толкование понятия "идеологической чистоты". Просто потому, что оно разрушает общество и уничтожает государство.
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