Тайна за семью печатями: почему депутатам Госдумы нельзя знать, сколько получают депутаты Госдумы

Вадим Кузнецов

Понятие "идеологии" чертовски близко к понятию национальной идеи. Например, "американская мечта" - вполне себе идеология. Без национальной идеи нации как бы и нет. И практически в каждой стране, у каждой нации одна из основополагающих идей - патриотизм. Иногда мне кажется, что в России он тоже запрещен, хотя Конституцией должен предполагаться. Япония, как побежденная страна, по конституции не имеет права на армию. Японскую конституцию писали американцы. Россия, которой внушили, что ее победили, по Конституции не имеет права на государственную идеологию. Конституцию для России писали те же американцы. А кто писал позднейшие поправки к Конституции РФ, те, которые приняли БЕЗ референдума, я просто не знаю.