Трэй Янг и Лэндри Шэмет – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 22 апреля

НБА представила подборку лучших моментов трех матчей плей-офф, которые состоялись 22 апреля. Топ-10 возглавили Трэй Янг («Атланта») и Лэндри Шэмет («Финикс»).
Популярные статьи
- Джимми Батлер забил сверху с фолом после аллей-упа
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
Свежие комментарии