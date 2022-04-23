Трэй Янг и Лэндри Шэмет – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 22 апреля

Трэй Янг и Лэндри Шэмет – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 22 апреля

НБА представила подборку лучших моментов трех матчей плей-офф, которые состоялись 22 апреля. Топ-10 возглавили Трэй Янг («Атланта») и Лэндри Шэмет («Финикс»).

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