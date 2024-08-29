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Царьград

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Спикер Госдумы напомнил, какие законы вступают в силу с 1 сентября

Спикер Госдумы напомнил, какие законы вступают в силу с 1 сентября

Володин перечислил законодательные изменения, которые начнут действовать этой осеньюС 1 сентября в России вступят в силу сразу несколько законов, о которых подробнее рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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