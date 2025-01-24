В Калужской области в рамках акции «Студенческий десант» студенты посетили экспертно-криминалистический центр

Сотрудники ЭКЦ УМВД России по Калужской области по инициативе члена Общественного совета при ведомстве Павла Самылова в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» провели для студентов Российской академии народного хозяйства и государственной службы экскурсию по экспертно-криминалистическому центру.
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