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Новый региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ на 2022 год утвердили в Самарской области

Размер регионального стандарта зависит от населённого пункта В Самарской области был установлен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые используют при расчёте субсидий гражданам для оплаты жилья и коммунальных услуг.

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