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Всероссийские соревнования профмастерства продлятся в Коломенском аграрном колледже до 15 июля

Всероссийские соревнования профмастерства продлятся в Коломенском аграрном колледже до 15 июля

Отборочный тур всероссийского чемпионата «Профессионалы» проходит в Коломне с 10 по 15 июля. Соревнования по сельскохозяйственным биотехнологиям проводятся в Московской области впервые.

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