Всероссийские соревнования профмастерства продлятся в Коломенском аграрном колледже до 15 июля

Отборочный тур всероссийского чемпионата «Профессионалы» проходит в Коломне с 10 по 15 июля. Соревнования по сельскохозяйственным биотехнологиям проводятся в Московской области впервые.
Популярные статьи
- Путин отказался говорить по телефону с Эрдоганом
- «Шойгу наконец всё?» — появилась информация о новом приемнике министра обороны. На его место пророчат вице-премьера Чернышенко
- «Идите вы лесом»: в Европе поставили РФ ультиматум и потребовали возобновить поставки древесины. Ответ России их сильно удивил
Свежие комментарии