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Лидер "Чайф" Владимир Шахрин рассказал о новом альбоме группы

Лидер "Чайф" Владимир Шахрин рассказал о новом альбоме группы

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Российская рок-группа "Чайф" готовит новый альбом, пластинка выйдет в 2025 году и будет приурочена к 40-летнему юбилею коллектива, сообщил рок-музыкант и сооснователь группы Владимир Шахрин, выступая на пресс-конференции в МИЦ "Известия" 18 июня.

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