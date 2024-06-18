Лидер "Чайф" Владимир Шахрин рассказал о новом альбоме группы

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Российская рок-группа "Чайф" готовит новый альбом, пластинка выйдет в 2025 году и будет приурочена к 40-летнему юбилею коллектива, сообщил рок-музыкант и сооснователь группы Владимир Шахрин, выступая на пресс-конференции в МИЦ "Известия" 18 июня.