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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Лолита уже в эфире НТВ, ждем Киркорова в Новогоднюю ночь на Первом канале. Нас как всегда обманули

Ну что, кто-нибудь еще реально верит, что наших звезд засветившихся на «голой» вечеринке отменят и вырежут из всех эфиров? С самого начала было понятно, что это пустые надежды, которым не суждено сбыться.

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