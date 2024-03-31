Биолог Ирина Лялина: томатный сок сохраняет молодость, снимает стресс и напряжение

Томатный сок сохраняет молодость, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и снимает стресс. Кроме того, это диетический напиток, так как 90 процентов состава помидоров, из которых его делают – это вода, рассказала биолог Ирина Лялина.
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