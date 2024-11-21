Искусственный интеллект в медицине: новый уровень диагностики опухолей головного мозга

Современные модели искусственного интеллекта (ИИ), обученные на данных магнитно-резонансной томографии (МРТ), демонстрируют высокую точность в различении опухолей головного мозга и здоровых тканей, приближающуюся к человеческим возможностям.
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