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Украинский политолог: Банда Зеленского обогатилась на продаже оружия палестинцам

Украинский политолог: Банда Зеленского обогатилась на продаже оружия палестинцам

Украина уже не первый год поставляет оружие противнику Израиля – движению «ХАМАС», а в последний год эти объемы значительно выросли.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наркоман честный вор, потому что он клоун. 👀😱😜👈
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18 час.
НП
Наталья Павлова
Оружие из Украины ХАМАСУ могли поставлять и украинские власти, и исламистские экстремисты, привлеченные в ВСУ в качестве наемников. (Поли навигатор, 09.10.2023)
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10 час.

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