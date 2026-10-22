Военнослужащий расчета переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" и РЛС ПВО на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, 16 февраля 2024 года © Станислав Красильников/РИА НовостиВ течение ночи над Тульской областью были сбиты 70 украинских беспилотных летательных аппаратов.