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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

На Константина Ивлева подали в суд после фестиваля «Да,шеф» в Екатеринбурге

Праздничное агентство Graffin-event подало в суд на фирму знаменитого шеф-повара Константина Ивлева. Случилось это после фестиваля «Да,шеф», который прошел в конце июля в Екатеринбурге, тогда на мероприятии приготовили огромный рулет из ветчины в 41 кг, установив рекорд России.

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