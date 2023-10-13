На Константина Ивлева подали в суд после фестиваля «Да,шеф» в Екатеринбурге

Праздничное агентство Graffin-event подало в суд на фирму знаменитого шеф-повара Константина Ивлева. Случилось это после фестиваля «Да,шеф», который прошел в конце июля в Екатеринбурге, тогда на мероприятии приготовили огромный рулет из ветчины в 41 кг, установив рекорд России.