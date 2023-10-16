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Правоохранители проверили Хилок на террористическую угрозу

Правоохранители проверили Хилок на террористическую угрозу

Стали известны итоги очередной проверки мигрантов на Хилокском жилмассиве в Новосибирске. В понедельник, 16 октября, на оперативном совещании в правительстве о миграционной обстановке в регионе рассказал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.

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