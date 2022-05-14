Клопп о победе в Кубке лиги: «Если «Ливерпуль» больше ничего не выиграет, сезон не будет успешным. Пока он успешный»

Юрген Клопп высказался в преддверии финала Кубка Англии против «Челси». Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал мнение о том, что итоги сезона для мерсисайдцев зависят от результатов 4 оставшихся матчей.

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