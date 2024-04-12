Захарова высмеяла инициативу Эстонии назвать РПЦ "террористической организацией"

Известия/Зураб Джавахадзе У властей Эстонии, которые предложили признать Русскую православную церковь (РПЦ) "террористической организацией", наблюдаются признаки душевной болезни и проблемы с логикой, заявила в беседе с "Известиями" официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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