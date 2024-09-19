Нацисты горят в танках, а американская ЧВК разбита под Суджей Юлия СоколоваСилы Украины оказались под ударом в результате крупномасштабной операции российских войск в районе населенных пунктов Волфино и Новый Путь.
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