Знаменитый производитель одежды и обуви решил уволить гендиректора

В октябре 2024 года генеральный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку, что станет кульминацией периода неблагоприятных финансовых показателей этого крупнейшего в мире производителя спортивной одежды.
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